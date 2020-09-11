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Кравчук назвал истинную причину отмены инспекции вблизи Шумов

11 сентября 2020, 20:10

Глава ТКГ не исключил, что возможны дальнейшие инспекции на Донбассе.

Кравчук
Кравчук прокомментировал отмену инспекции вблизи Шумов / УНИАН

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.

Об этом он заявил глава в эфире Украина 24.

"Сначала мы перенесли (инспекцию, - ред.), а после того как мы зафиксировали обстрелы, отменили ее полностью. И сказали, что после специального исследования (инспекции будут продолжены, - ред.) и попросили ОБСЕ, чтобы они его провели", - сообщил он.

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Кравчук также добавил, что украинская делегация в ТКГ готова провести видеоконференцию на уровне подгруппы по безопасности, чтобы изучить при каких условиях, с какой целью и кем были совершены обстрелы возле Шумов.

"После этого можно было бы говорить о восстановлении или не восстановление той договоренности, которая была достигнута 9 сентября", - отметил он.

Однако Кравчук не исключил, что возможны дальнейшие инспекции на Донбассе.

"Новые инспекции рассматриваются, но не только односторонние... Если мы увидим, что на Донбассе ведутся какие-то работы или действия, то мы будем заявлять о необходимости проведения инспекции", - добавил он.

  • Главарь "ДНР" Денис Пушилин 5 сентября обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и обещал устроить обстрел позиций ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.
  • На следующий день боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
  • В Киеве заявили, что ВСУ не нарушали режим перемирия. Появилась договоренность о совместной с представителями боевиков инспекции украинских позиций под Шумами. Но проверку сорвали боевики.
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