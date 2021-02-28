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Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу

28 февраля 2021, 04:30

В референдуме должна участвовать вся Украина, уверен экс-президент.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

В Украине нет единства по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью Крым.Реалии, в условиях отсутствия консенсуса общества и политических сил имеет смысл провести всенародное волеизъявление по этим вопросам.

"Если мы не сможем в ближайшее время найти общих усилий, не сможем всех объединить вокруг нашей главной идеи вернуть суверенитет, целостность и независимость, особенно территориальную целостность всей Украине, значит надо искать другие пути, через влияние народа. А самая высокая сила у народа. Но это не значит, что вопрос референдума своевременен. Когда мы исчерпаем все остальные возможности, и они не дадут последствий, возможно и к этому придется прибегнуть", - пояснил экс-президент.

По его мнению, важно найти правильную формулировку для референдума, при которой можно дать ответ – "да" или "нет": "А для того, чтобы так ответить, надо, чтобы не было никаких двусмысленностей формулировки. Если собрать группу юристов, политологов, такую формулировку можно найти".

Вто же время Кравчук добавил, что в референдуме должна участвовать вся Украина: "Потому что вы являетесь частью Украины, и ваше отделение может иметь последствия для всей Украины. Таким образом, если бы был такой референдум, он отменил бы региональный референдум в Крыму. Это и есть референдум всеукраинский".

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Переговоры по Донбассу:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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