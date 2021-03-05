УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины

5 марта 2021, 06:35
Прослушать новость
Остановить

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что Украине нужно стать членом НАТО. По его словам, у страны не остается никакого другого варианта.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук выступил за членство Украины в НАТО / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украине нужно стать членом НАТО, чтобы защитить свое будущее и независимость.

Он считает, что у страны не остается никакого другого варианта. Об этом Кравчук заявил в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 4 марта.

Политик отметил, что мнение России в данном вопросе значения не имеет.

"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего, он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли", - отметил он.

Кравчук уверен, что Украина должна быть в НАТО. По его словам, необходимо выполнять все пакеты альянса для страны, чтобы в ближайшем будущем войти в этот союз.

"Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время... Кстати, тот же генсек сказал, что, возможно, мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова генсека", - добавил первый украинский президент.

Читайте такжеПолитолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО

Вступление Украины в НАТО

НАТО генсек НАТО Леонид Кравчук
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в УкраинеАваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для УкраиныПорошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные измененияКвитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения "Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи"Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном КрымуРоссияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму
Следующий материал

Последние новости

06:55
Всплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положение
06:35
Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины
06:30
У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса Видео
06:30
Шикарные поздравления с 8 Марта для самых красивых: открытки и тексты Видео
06:00
EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане Видео
Реклама
05:41
Гороскоп на 5 марта для всех: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
05:15
Арестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу Видео
05:10
Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать Видео
04:30
В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине Видео
03:58
Лероса обвинили в запугивании соседей по дому, нардеп заявил о провокации
03:29
Какими продуктами проще всего чистить организм Видео
03:01
Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ Видео
02:33
Врач объяснила, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих
02:04
Идеальный размер пениса по версии женщин - исследование Видео
01:57
Как безработным помогут на время карантина - закон вступил в силу Видео
01:30
В РФ рассказали о даче патриарха Кирилла по соседству с дворцом Путина Видео
00:59
Скандальный мэр Николаева грозит карой медикам за отказ от вакцинации Видео
00:54
Врач назвала самые полезные орехи для организма Видео
00:30
Эксперт раскрыл уникальный метод, как быстро заснуть без снотворного Видео
00:29
Стало известно, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса Видео
Реклама
00:10
Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе Видео
00:02
Названы опасные продукты, которые нельзя есть при высокой температуре Видео
04 марта, четверг
23:23
Глава Минздрава назвал новые области, которые попадут в красную зону Видео
23:11
Смертельная катастрофа вертолёта в Турции: возросло количество жертв Видео
22:59
Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает Видео
22:55
Экс-депутат Госдумы поведал, когда Путин осознал, что Зеленский "крепкий орешек" Видео
22:31
СМИ раскрыли условия и сроки открытия границ стран Евросоюза Видео
22:10
Социологи выяснили, будут ли украинцы праздновать 8 марта
22:10
У Кравчука сделали тревожное заявление по Донбассу Видео
21:28
В Сенате США сделали заявление по санкциям против Северного потока-2 Видео
21:24
Выяснились скандальные подробности о стоматологе, которая била детей
21:20
Названы пять стадий развития инфекции: на что обратить внимание Видео
21:10
В ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации Видео
21:10
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
21:01
Болят кости или мышцы: в чем разница Видео
20:59
В Слуге народа объяснили, почему отменят перевод часов в Украине Видео
20:56
В Харькове депутат облсовета вляпался в языковой скандал Видео
20:39
Болезнь Альцгеймера: эти упражнения могут уменьшить снижение когнитивных функций Видео
20:37
СМИ выяснили важные детали плана Евросоюза по COVID-паспортам Видео
20:31
Поэзия для души – в Crusader Kings 3 появилась функция пытки стихами
Реклама
20:18
Стало известно о резких изменениях планов по СП-2 в Дании Видео
20:13
Украина резко ответила на слова Пескова по красным линиям на Донбассе Видео
20:04
Кто точно не заболеет раком простаты: ученые дали ответ Видео
19:30
Знакомимся с игровым процессом новой игры по культовой франшизе Чужих Видео
19:25
Украина окончательно отказалась от бумажных трудовых книжек: как будут считать стаж Видео
19:15
Что говорит о вас ваша любимая поза в сексе Видео
19:00
СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Видео
18:57
Шмыгаль озвучил стоимость вакцины от коронавируса Видео
18:54
Объявлены претенденты на премию BAFTA в области видеоигр
18:52
Дубинский создал в Раде депутатское объединение "Дубина"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять