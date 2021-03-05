Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что Украине нужно стать членом НАТО. По его словам, у страны не остается никакого другого варианта.
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украине нужно стать членом НАТО, чтобы защитить свое будущее и независимость.
Он считает, что у страны не остается никакого другого варианта. Об этом Кравчук заявил в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 4 марта.
Политик отметил, что мнение России в данном вопросе значения не имеет.
"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего, он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли", - отметил он.
Кравчук уверен, что Украина должна быть в НАТО. По его словам, необходимо выполнять все пакеты альянса для страны, чтобы в ближайшем будущем войти в этот союз.
"Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время... Кстати, тот же генсек сказал, что, возможно, мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова генсека", - добавил первый украинский президент.
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Вступление Украины в НАТО
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что коллективный блок безопасности не закрывает двери для Украины, однако Киеву следует выполнить ряд требований, чтобы присоединиться к Альянсу.
- Бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес назвал условия членства Украины в НАТО.