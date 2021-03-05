Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины

Леонид Кравчук выступил за членство Украины в НАТО / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Украине нужно стать членом НАТО, чтобы защитить свое будущее и независимость.

Он считает, что у страны не остается никакого другого варианта. Об этом Кравчук заявил в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 4 марта.

Политик отметил, что мнение России в данном вопросе значения не имеет.

"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего, он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли", - отметил он.

Кравчук уверен, что Украина должна быть в НАТО. По его словам, необходимо выполнять все пакеты альянса для страны, чтобы в ближайшем будущем войти в этот союз.

"Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время... Кстати, тот же генсек сказал, что, возможно, мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова генсека", - добавил первый украинский президент.

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