Кремль собрался превратить Украину в "Федеративную республику" из 5 областей - СБУ

СБУ

СБУ сорвала планы Кремля по поводу новых "народных республик" на западной Украине.

По данным ведомства, в "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области:

Ивано-Франковская

Закарпатская

Львовская

Тернопольская

Черновицкая

"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных", - сообщили в СБУ.

Силовики уже задержали организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. В западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей.

Читайте такжеРоссия - агрессор, а Путин - военный преступник - Тигипко"Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти. После этого планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", а затем объединить в новое подконтрольное России государство. Сообщники мятежника дали показания на него, с организатором проводятся следственные действия", - сообщили в СБУ.

СБУ

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