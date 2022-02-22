Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларов

Путин лишил российских олигархов денег / ua.depositphotos.com

На фоне признания РФ независимости "ЛДНР" за последние сутки российские миллиардеры и члены списка Forbes потеряли на новостях о признании Россией ДНР и ЛНР более 8 млрд долларов.

Как пишет Forbes, больше всех -946 млн долларов - потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

При этом совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон лишился 927 млн долларов, его партнер Геннадий Тимченко - 906 млн долларов.

Падение котировок этих компаний эксперты объясняют тем, что они есть в портфеле практически у каждого иностранца, инвестирующего в российский фондовый рынок.

"Они просто продают то, что у них на данный момент есть в портфеле", пояснил старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.

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Также обвал котировок коснулся и металлургов. В частности, лишил владельца НЛМК Владимира Лисина 645 млн долларов, совладельца "Норникеля" Владимира Потанина - 751 млн долларов, президента "Северстали" Алексея Мордашова - 556 млн долларов, а крупнейший акционер ММК Виктор Рашников потерял 298 млн долларов.

Читайте такжеМрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФТакже упали оценки состояний Сергея Гордеева, совладельца девелопера ПИК (минус 463 млн долларов), Олега Дерипаски, совладельца EN+ (минус 317 млн), банкира Олега Тинькова (минус 277 млн) и бенефициара производителя удобрений "Акрон" Вячеслава Кантора (минус 529 млн).

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

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