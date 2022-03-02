"Кремлевский план блицкрига уже провалился": военным РФ выдали еды только на 3 дня

Военным РФ выдали еды только на 3 дня / скриншот

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.

Как рассказал военнопленный РФ во время допросе в СБУ, по приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной.

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Напомним, в Новом Буге Николаевской области в плен сдался молодой военный РФ. Местные жители напоили парня, которому на вид около 20 лет, горячим чаем, накормили пирожками, и дали позвонить маме.

Парень набросился на еду и расплакался. Маму пленного успокоили, сказали, что с сыном все хорошо, его никто не бьет и к нему хорошо относятся.

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