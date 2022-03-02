"Кремлевский план блицкрига уже провалился": военным РФ выдали еды только на 3 дня

Пленный солдат страны-агрессора рассказал, как и зачем приехал в Украину.
Президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.
Как рассказал военнопленный РФ во время допросе в СБУ, по приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной.
Читайте также"Вы собираетесь забирать пленных и трупы?": украинцы стали звонить в Минобороны РФ"Кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего!", - писали в СБУ.
Напомним, в Новом Буге Николаевской области в плен сдался молодой военный РФ. Местные жители напоили парня, которому на вид около 20 лет, горячим чаем, накормили пирожками, и дали позвонить маме.
Парень набросился на еду и расплакался. Маму пленного успокоили, сказали, что с сыном все хорошо, его никто не бьет и к нему хорошо относятся.
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