"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону

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В Павлограде Днепропетровской области бойцы спецподразделения СБУ задержали банду, терроризировавшую территориальную оборону и местных жителей.

Как рассказал мэр Днепра Борис Филатов, в Палограде бандиты били теробороновцев и гражданских.

Он уточнил, что была задержана банда, в состав которой входили, в том числе, "криминальные авторитеты".

"По моим данным, отработанный СБУ в Павлограде человеческий материал по прозвищу "Малеля", "смотрит" от "авторитета" Нарика и "вора-апельсина" Умки, который трусливо сбежал из Днепра за границу на второй день войны. Ну, за них, вы, конечно, в курсе. Известные "патриоты" и мужественные ребята, кто пули не боится и знает, где и чьи права", - рассказал Филатов.

"Урки, в прямом смысле слова, сс@лись в штаны, когда парни крепко их оприходовали", - добавил он.

Что произошло в Павлограде

Отметим, что ранее в соцсетях были опубликованы кадры с задержанием сотрудниками СБУ в Днепропетровской области "уголовных авторитетов".

Отмечалось, что бандиты избивали гражданских и бойцов терробороны. Однако само ведомство не приводило ни одной информации об этом.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев.

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