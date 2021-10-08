Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова

Анна Скороход потеряла сознание, когда пыталась дозвониться уже умершему Антону Полякову.
После информации о смерти народного депутата Антона Полякова его сожительница нардеп Анна Скороход пребывала в шоковом состоянии, с ней случилась истерика.
Как пишет Телеграф со ссылкой на инсайдерскую информацию, узнав о смерти Полякова, Скороход кричала о том, что она беременна.
Кроме того, она потеряла сознание, когда пытаясь дозвониться уже умершему Полякову, рассказали источники в президентской фракции.
Что известно о личной жизни Полякова и Скороход
Отметим, что летом во Львове журналисты засекли вместе отдыхающих Полякова и Скороход. Они находились за столиком в кафе и близко общались.
Добавим, что Скороход замужем за Алексеем Алякиным, у них есть маленький сын. Парламентарий Антон Поляков состоял в браке. Со своей женой Галиной он воспитывал двух дочерей.
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Смерть нардепа Антона Полякова:
8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".