Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова

Антон Поляков и Анна Скороход / УНИАН

После информации о смерти народного депутата Антона Полякова его сожительница нардеп Анна Скороход пребывала в шоковом состоянии, с ней случилась истерика.

Как пишет Телеграф со ссылкой на инсайдерскую информацию, узнав о смерти Полякова, Скороход кричала о том, что она беременна.

Кроме того, она потеряла сознание, когда пытаясь дозвониться уже умершему Полякову, рассказали источники в президентской фракции.

Что известно о личной жизни Полякова и Скороход

Отметим, что летом во Львове журналисты засекли вместе отдыхающих Полякова и Скороход. Они находились за столиком в кафе и близко общались.

/ Tabloid

Добавим, что Скороход замужем за Алексеем Алякиным, у них есть маленький сын. Парламентарий Антон Поляков состоял в браке. Со своей женой Галиной он воспитывал двух дочерей.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".