Круче всех: в Минздраве рассказали, кто получит привилегии в "красной зоне"

Кузин рассказал, у кого будут привилегии в "красной зоне" / УНИАН

Граждане, которые получили только одну дозу вакцины от коронавируса, будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в ток-шоу Право на владу.

По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.

"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.

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Напомним, ранее глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан сделал неожиданное заявление. По его словам, на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет. Поэтому карантин пока вводить не будут, но все же стоит учесть, что показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве меняются ежедневно. Причем, не в лучшую сторону.

Также ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что Украина уже с 13 сентября может оказаться в желтой зоне. В оранжевую или даже красную зону могут определить Винницкую, Львовскую и Черновицкую области. В этих регионах фиксируется наиболее негативный уровень заболеваемости коронавирусом.