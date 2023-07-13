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Куча мин и ловушек для россиян: ВСУ мощно укрепили границу Украины

Мария Тупик
13 июля 2023, 17:05 обновлено 13 июля, 17:13
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Зеленский поставил задачу – сделать пограничную полосу для врага непроходимой.
Война в Украине, граница
Война в Украине и укрепление границы / Коллаж Главред, фото КОС

Украинские военные активно создают инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Как сообщают в ВСУ, речь идет о создании противотанковых рвов и минировании местности, чтобы сделать невозможным проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы тяжелой техникой.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Так что поставленная задача – сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ловушка для оккупантов

Сообщается, что ВСУ только за 10 дней:

видео дня
  • установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысячи мин;
  • оборудовали вдоль границы около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов;
  • соорудили 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

  • ВСУ укрепляют границу
    ВСУ укрепляют границу t.me/KOS_ZSU
  • ВСУ укрепляют границу
    ВСУ укрепляют границу t.me/KOS_ZSU
  • ВСУ укрепляют границу
    ВСУ укрепляют границу t.me/KOS_ZSU
  • ВСУ укрепляют границу
    ВСУ укрепляют границу t.me/KOS_ZSU
  • ВСУ укрепляют границу
    ВСУ укрепляют границу t.me/KOS_ZSU

Укрепление границы - что известно

Напомним, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Президент во время Ставки заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

По решению Ставки приняли - Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву - выполнить комплекс мер по усилению этого направления.

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