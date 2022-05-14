Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область/ коллаж фото УНИАН и Reuters

Спутники зафиксировали тот факт, что русские стягивают военную технику на север аннексированного полуострова Крым. Как рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко в комментарии "24 каналу", оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Херсонской области.

"Даже украинское командование говорит, что Россия постарается выйти на административные границы Херсонской области. Для этого им нужны дополнительные силы", ‒ рассказал специалист.

По словам Мусиенко, россияне уже не раз пытались это сделать и рвались по направлению к Николаеву. Однако все такие атаки успешно отражала украинская армия.

Если же оккупантам что-то удастся на этой территории, они могут попытаться двигаться дальше на Николаев. Сейчас они пытаются обстреливать и Днепропетровскую область, в том числе и из реактивной артиллерии, которая сейчас дислоцирована на Херсонщине.

"Однако пока не видно сил, благодаря которым они могут прорваться физически. К сожалению, прогнозируемо, что Россия может там бросить усиление (на Херсонщине – Главред)", – отметил он.

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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