Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

Накануне турецкий глава встречался с Путиным в Сочи.

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Стороны, вероятно, будут обсуждать возобновление "зернового" коридора / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН, Офис президента

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В комментарии Reuters он отметил, что речь идет о переговорах "по результатам" встречи Эрдогана и Путина в Сочи 4 сентября.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", - сказал Кулеба. видео дня

Министр подчеркнул, что в отношениях Зеленского и Эрдогана "существует доверие".

В то же время, как пишет The Guardian, Эрдоган призвал Украину "смягчить" свою позицию ради возобновления "зернового" коридора в Черноморском регионе.

"Украине необходимо особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - сказал он в Сочи.

Встреча Путина и Эрдогана

Путин встретился с Эрдоганом сегодня, 4 сентября, в Сочи. Среди прочего, турецкий глава обсудил с российским диктатором возобновление "зернового соглашения".

Путин же настаивал на условиях России, в частности - на ослаблении санкций со стороны Запада, и отверг предложения Турции.

Кроме того, Эрдоган также предложил посредничество Стамбула в мирном урегулировании российско-украинской войны.

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