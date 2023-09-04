Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В комментарии Reuters он отметил, что речь идет о переговорах "по результатам" встречи Эрдогана и Путина в Сочи 4 сентября.
"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", - сказал Кулеба.видео дня
Министр подчеркнул, что в отношениях Зеленского и Эрдогана "существует доверие".
В то же время, как пишет The Guardian, Эрдоган призвал Украину "смягчить" свою позицию ради возобновления "зернового" коридора в Черноморском регионе.
"Украине необходимо особенно смягчить свои подходы, чтобы была возможность делать совместные шаги с Россией", - сказал он в Сочи.
Встреча Путина и Эрдогана
Путин встретился с Эрдоганом сегодня, 4 сентября, в Сочи. Среди прочего, турецкий глава обсудил с российским диктатором возобновление "зернового соглашения".
Путин же настаивал на условиях России, в частности - на ослаблении санкций со стороны Запада, и отверг предложения Турции.
Кроме того, Эрдоган также предложил посредничество Стамбула в мирном урегулировании российско-украинской войны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Эрдоган и Путин не смогли договориться о возобновлении "зерновой сделки"
- "Между РФ и Турцией война": на встрече Путина и Эрдогана произошел забавный казус
- Загадка для проверки на внимательность: только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд