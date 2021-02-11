Кулеба назвал причину закрытия в Украине "каналов Медведчука"

Глава МИД прокомментировал влияние новой администрации США на решение Киева.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с санкциями против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
Как подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Янины Соколовой, решение о санкциях не было сиюминутнм или импульсивным.
Глава МИД Украины также отметил, что решение политического руководства Украины закрыть три канала, близкие к нардепу Виктору Медведчуку, принималось не из-за прихода к власти в США администрации Джо Байдена и контактов с ней Банковой и МИД.
По его словам, в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января 2020 года не обсуждал этот вопрос.
Глава украинского внешнеполитического ведомства уточнил, что именно сейчас появилась "решающая" информация и факты от СБУ, а также политическая воля утверждать такие решения для борьбы с российской пропагандой.
"Потому что очень часто в нашей стране информация есть, а политической воли принимать решения нет. В этот раз была и информация, и политическая воля президента (Владимира Зеленского) принять решение", – добавил Кулеба.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.