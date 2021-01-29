Кулеба объяснил санкции Украины против китайских инвесторов Мотор Сичи

Дмитрий Кулеба / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал санкции Украины, введенные против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося в Facebook МИД, это решение СНБО, одобренное указом президента, не нанесет вреда инвестиционной репутации Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства уверен, что представители иностранного бизнеса, которые планируют вкладывать деньги в Украину, понимают исключительность этой ситуации.

"Все, что происходит вокруг Мотор Сичи не имеет отношения к инвестиционному климату в Украине. Бизнес понимает, что это абсолютно отдельный случай, который требует филигранного решения с хирургической точностью для того, чтобы сбалансировать все интересы", - отметил он.

Также глава МИД считает, что ситуация с украинским предприятием очень неоднозначная и требует филигранной дипломатической работы.

"Это уникальный кейс. С дипломатической точки зрения – очень интересный. Хотя, заниматься им не делает меня счастливым с точки зрения того, что выбор придется сделать. Главное сохранить Мотор Сич как экономически привлекательное украинское предприятие", - добавил Кулеба.

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Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.