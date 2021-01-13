Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу

Главный украинский дипломат оценил перспективы добавления США в Нормандский формат.
Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за добавление США в переговоры в Нормандском формате. Однако, как рассказал дипломат в интервью Обозревателю, для такого действия необходимо согласие всех сторон (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации).
"Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии", — сказал Кулеба.
Дипломат также отметил, что украинская сторона постоянно работает над проведением встречи лидеров стран в Нормандском формате, однако представители Кремля ведут переговоры в таком стиле, чтобы таковая встреча откладывалась и откладывалась.
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Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 8 ноября 2020 года вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
- Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.