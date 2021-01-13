Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за добавление США в переговоры в Нормандском формате. Однако, как рассказал дипломат в интервью Обозревателю, для такого действия необходимо согласие всех сторон (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации).

"Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии", — сказал Кулеба.

Дипломат также отметил, что украинская сторона постоянно работает над проведением встречи лидеров стран в Нормандском формате, однако представители Кремля ведут переговоры в таком стиле, чтобы таковая встреча откладывалась и откладывалась.

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