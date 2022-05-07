Лавров "красавчик и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - Резников

Резников / Reuters

Скандальные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на оказание военной помощи Украине.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.

"Благодаря таким усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России Израиль повернулся наконец-то в нашу сторону. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией", - заявил министр.

Резников назвал Лаврова "красавчиком" из-за его скандальных высказываний отметив, что благодаря ему поставки оружия из Израиля - это уже почти решенный вопрос.

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Скандал с заявлением Лаврова

Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.

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