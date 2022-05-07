УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лавров "красавчик и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - Резников

7 мая 2022, 21:25

Резников назвал Лаврова "красавчиком" из-за его скандальных высказываний.

Резников, учения РФ, вторжение
Резников / Reuters

Скандальные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес евреев помогли Израилю решиться на оказание военной помощи Украине.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.

"Благодаря таким усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России Израиль повернулся наконец-то в нашу сторону. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией", - заявил министр.

Резников назвал Лаврова "красавчиком" из-за его скандальных высказываний отметив, что благодаря ему поставки оружия из Израиля - это уже почти решенный вопрос.

Читайте такжеВ Берлине резко высказались о скандальном заявлении Лаврова

Скандал с заявлением Лаврова

Как сообщалось, в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Он (Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что они с главой МИД Израиля Яиром Лапидом возмущены антисемитскими заявлениями российского министра Сергея Лаврова, и призвал главу российской дипломатии публично извиниться перед всеми евреями.

Читайте также:

viber
война в Украине Сергей Лавров Алексей Резников
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подаркиГороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной ДжолиИстория только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаЖенские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взгляда
Поддержите Главред

Последние новости

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения Херсонщины

21:25

Лавров "красавчик и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

20:59

РФ убила двоих украинских детей: из Градов накрыла город на ЛуганщинеВидео

Реклама
20:46

ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видеоВидео

20:45

Палец в рот не клади: топ-4 скандалистки гороскопа

20:41

Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето

19:59

"Психика не выдерживает": в Мариуполе под завалами домов находят много трупов

19:55

Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуВидео

19:50

В РФ паника: рашисты не хотят умирать в Украине и сотнями бегут с поля бояВидео

19:27

Кремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маямнение

19:21

С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людейВидео

19:21

"Наши войска на границе с Польшей": в русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной

19:20

У рашистов новая проблема: ВСУ уничтожили железнодорожную развязкуВидео

19:07

Надела только улыбку: Бритни Спирз показала очень откровенное фото

19:01

ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерямиВидео

18:44

Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видеоВидео

18:38

Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом

18:33

Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины: в Госдепе США обвинили диктатора РФВидео

Реклама
18:27

Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников АзовсталиВидео

18:11

Российские оккупанты устроили террор мирных жителей в Запорожской областиВидео

17:59

"Слава Бандере" кричат нелюди": украинский гимнаст-ватник зашкварился в Сети

17:36

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себяВидео

17:33

Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли деталиВидео

17:18

Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеровФото

16:59

Пентагон вооружит ВСУ ракетами с лазерным наведением и дронами-разведчикамиВидео

16:57

Адмирал Макаров – новый флагман ВМС РФ: на борту "подбитого ВСУ" корабля 8 ракет Калибр – журналистВидео

16:50

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:43

Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах

16:39

Киев защитят новыми системами ПВО - КличкоВидео

16:29

Врачи спасли конечности сироте из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла 4 человек на автоВидео

16:07

Как война в Украине оголила клин между Западом и Востокоммнение

15:59

Кличко назвал дату, когда киевлянам можно возвращаться домой из эвакуацииВидео

15:57

Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыромВидео

15:52

"Присмотрюсь к Даше Кацуриной": Дантес рассказал, что хочет новых отношений

15:51

"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупанта

15:39

Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу

15:33

Умер звезда сериала "Друзья"

15:28

Массированный обстрел: РФ нанесла мощный ракетный удар по УкраинеВидео

Реклама
15:28

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:26

У танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницу

14:32

"Птичка из стали": что известно о девушке, поющей с бойцами "Азова" под русскими бомбами

14:27

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

14:26

"За что мы воевали?": россияне уничтожили дом ветерана Второй мировой - теперь он рвется в бойВидео

14:06

Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в мореВидео

13:50

В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже двери с обоями

13:44

На пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомВидео

13:37

Сами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФмнение

13:34

"Папа, не волнуйся, я с русскими": дочь Белуччи и Касселя тусит с российскими мажорами в Лондоне

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять