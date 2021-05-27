Лавров нахамил в ответ на предложение Кравчука о переносе переговоров из Минска

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Главный дипломат РФ пренебрежительно отозвался о предложении первого президента независимой Украины, сообщает ТАСС.

Он заявил о том, что не в компетенции Кравчука решать, где и как будет работать контактная группа.

По его словам, место заседания было одобрено на саммите 2015 года и утверждено резолюцией СБ ООН.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил Лавров.

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Ранее Кравчук заявил о том, что Минск больше не может быть переговорной площадкой. Украинская сторона в первую очередь обратится к ОБСЕ с вопросом о поиске нового места для переговоров.

Политик добавил, что в Беларусь теперь даже нельзя будет попасть, поскольку туда из Украины и ряда других стран больше не летают самолеты.