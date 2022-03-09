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Луганские копы перешли на сторону России во время военного положения

9 марта 2022, 20:04

Среди них - исполняющий обязанности начальника одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

полиция
Полиция Луганщины перешла на сторону России / УНИАН

В Луганской области одиннадцать представителей правоохранительных органов в условиях военного положения пошли на госизмену и перешли на сторону РФ.

Как этом сообщает Офис Генпрокурора, среди них - исполняющий обязанности начальника одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

"Прокуроры Луганской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование по этому поводу ведут следователи Краматорска.

Напомним, ранее сегодня Подоляк заявил, что в ОП не знали точной даты вторжения России в Украину, однако власти готовились к войне.

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