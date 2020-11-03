Ляшко оценил идею о карантине "выходного дня" в Украине

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко оценил обсуждаемую в СМИ идею.
Виктор Ляшко ‒ заместитель министра здравоохранения Украины Максима Стеапнова и главный санитарный врач страны - заявил о том, что идея с карантином "выходного дня" еще обсуждается.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24. Однако, по словам Ляшко, коронавирусный карантин в Украине наверняка будет продлен с 9 ноября.
"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", ‒ сообщил главный санитарный врач.
При этом Ляшко отметил, что коронавирусный карантин в Украине будет длиться как минимум до конца нынешнего года.
"Карантин у нас с марта-месяца. Он продлится до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", ‒ подытожил он.
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Карантин в Украине - что было ранее:
- Журналисты сообщили, что Кабинет министров рассматривает вариант со введением в стране карантина "выходного дня". Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.
- По состоянию на вторник, 3 ноября, в Украине установлено 411 093 случая заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7532 человека. За сутки умерли еще +157 пациентов.
- Выздоровели с начала эпидемии 168 868 пациентов (+5100 за сутки).