Ляшко оценил идею о карантине "выходного дня" в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

Виктор Ляшко ‒ заместитель министра здравоохранения Украины Максима Стеапнова и главный санитарный врач страны - заявил о том, что идея с карантином "выходного дня" еще обсуждается.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24. Однако, по словам Ляшко, коронавирусный карантин в Украине наверняка будет продлен с 9 ноября.

"Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию", ‒ сообщил главный санитарный врач.

При этом Ляшко отметил, что коронавирусный карантин в Украине будет длиться как минимум до конца нынешнего года.

"Карантин у нас с марта-месяца. Он продлится до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", ‒ подытожил он.

Читайте такжеВ Украине предложили ввести "карантин выходного дня"

Карантин в Украине - что было ранее: