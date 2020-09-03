"Лысый выхухоль": "слуга народа" обвинил Шмыгаля в коррупции

Александр Дубинский жестко припечатал Дениса Шмыгаля / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль "стремится сохранить коррупцию на таможне и в налоговой".

Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

По словам нардепа от Слуги народа, с этой целью Шмыгаль пытается протолкнуть "коррупционный" закон.

"Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем - пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса.

Это позволит выхухолю сохранить коррупцию на таможне и в налоговой как минимум до конца года", - написал Дубинский.

Отметим, что согласно законопроекту №3491 в Украине создается кандидатский резерв госслужащих.

Закон предусматривает, что лиц, которые набрали высокие баллы во время конкурса на государственную службу, но не победили, будут вносить в электронную базу. Так, у всех кандидатов будет собственный электронный кабинет. Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, соответствующие их опыту и уровню образования.

Читайте такжеШмыгаль ради кредитов отдает Украину под внешнее управление - Палица

Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3491.