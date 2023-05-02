"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

Пропагандисты публиковали видео с оккупантом-тренером в момент отправки его на войну. Он улыбался и вообще не переживал о том, что едет убивать украинцев.

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ВСУ ликвидировали российского оккупанта Дениса Ефанова / Коллаж фото ВК "Уралочка", may-ekb.ru

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который был мобилизован и с улыбкой ехал на войну убивать украинцев. Им оказался 45-летний российский тренер по волейболу Денис Ефанов. Об этом сообщили в волейбольном клубе "Уралочка".

ВСУ "накрыли" оккупантов минометным огнем 27 апреля. Тогда и был ликвидирован Ефанов.

Коллеги российского оккупанта вспоминают, что он "любил работать с молодыми девочками".

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"Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у Ефанова осталась жена и дети.

Российские пропагандисты ранее даже публиковали видео, которое было снято в момент отправки оккупанта-тренера на войну. На его лице сверкает улыбка и нет ни капельки сожаления, что ему придется убивать украинцев.

"Мы обязательно победим, обязательно вернемся домой. И еще с вами встретимся на волейбольных площадках", – сказал тогда Ефанов.

Ранее сообщалось, ВСУ ликвидировали российского блогера Дениса Диркина, который любил дегустировать алкоголь и не только. Он называл себя "Великим Фунфурье". В своем блоге он выкладывал видео с "дегустацией" не только алкоголя, но и духов, омывалки, настоек и других жидкостей, которые нельзя употреблять.

Также в Херсонской области партизаны ликвидировали двух российских оккупантов, которые занимались пытками гражданских. Их ликвидировали в ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани Олешковского района.

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