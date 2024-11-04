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"Люди умрут в своих домах": Украину ждут отключения света до 20 часов - Politico

Анна Ярославская
4 ноября 2024, 12:49
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Ракетно-дроновые удары РФ сократили мощности производства электроэнергии в Украине. И российские удары, очевидно, продолжатся.
Киев, энергетика, отключения света
Украинцев ждет тяжелая зима - Politico / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие факторы будут влиять на введение веерных отключений света
  • Сколько часов украинцы будут сидеть без электроэнергии

Зима 2024-25 будет тяжелой для Украины - отключения света могут длиться до 20 часов в сутки из-за угрозы дефицита электроэнергии. Такой неутешительный прогноз озвучило издание Politico со ссылкой на экспертов в сфере энергетики.

Из-за ракетных и дроновых ударов страны-агрессора РФ по энергетике Украина в основном зависит от ядерной инфраструктуры, которая остается незащищенной от воздушных атак оккупантов. АЭС, подконтрольные Киеву, сейчас обеспечивают 60 процентов общего производства электроэнергии в стране, и любые ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поддерживающей эти станции, могут вывести их из строя. Кроме того, не веерные отключения света будет влиять и холодная погода.

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"Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии на 20 часов в сутки", — сказал управляющий директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики Александр Харченко.

Его оценку разделяют и союзники Украины. Один высокопоставленный чиновник США сказал на условиях анонимности, что зима будет суровой.

"Люди умрут в своих домах, потому что Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру", — сказал он.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Геннадий Рябцев сообщил, что ракетно-дроновые удары РФ сократили мощности производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт. Это 8 электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

"Наиболее реалистичный сценарий, с которым столкнется страна этой зимой, предусматривает ограничение поставок электроэнергии промышленности и домохозяйствам на 8-14 часов в сутки", - сказал он.

Рябцев добавил, что российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту только что восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны", — добавил он.

Еще одним непредсказуемым фактором является погода. По словам Карло Буонтемпо, директора службы ЕС по изменению климата Copernicus, до сих пор нет "четкого сигнала", который бы указывал на то, насколько холодными будут ближайшие месяцы в стране.

По его словам, резкое похолодание является "вероятным".

"В худшем случае — температура упадет ниже минус 10 градусов по Цельсию и Москва повредит украинские атомные станции — страна может столкнуться с отключением электроэнергии до 20 часов в сутки", — считает Харченко.

Отключения света в Украине - прогнозы

Существует вероятность, что графиков отключения света не будет в Украине до конца ноября. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, военный фактор больше всего будет влиять на ситуацию в украинской энергетике.

Как сообщал Главред, 1 ноября в Укрэнерго заявили, что в Украине пока нет оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии для населения. Однако снижение температуры действительно приведет к росту потребления электроэнергии.

При этом в Укрэнерго готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Если российские удары по энергетической инфраструктуре продолжатся, есть вероятность введения почасовых отключений электроэнергии.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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война в Украине Укрэнерго война России и Украины ракетный удар отключения света
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