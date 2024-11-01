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Вернутся ли отключения света на следующей неделе: Укрэнерго сделало заявление

Руслана Заклинская
1 ноября 2024, 16:31
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Энергопотребление на следующей неделе возрастет из-за похолодания, отметили в компании.
Вернутся ли отключения света на следующей неделе: Укрэнерго сделало заявление
Будут ли выключать свет в Украине с понедельника / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное из заявления:

  • Сейчас нет оснований для введения графиков отключения света
  • Из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине возрастет
  • Укрэнерго делает все возможное, чтобы предотвратить применение ограничений потребления

В Украине пока нет оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии для населения. Однако снижение температуры действительно приведет к росту потребления электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

"По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", - говорится в сообщении.

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По данным Укрэнерго, в начале следующей недели прогнозируется похолодание, что действительно увеличит нагрузку на энергосистему. Однако, как отметили в компании, только "Укрэнерго" может точно определить, понадобятся ли отключения для балансировки энергосистемы.

"Понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) - может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - подчеркнули в компании.

Укрэнерго сотрудничает с Министерством энергетики, областными администрациями и энергокомпаниями, чтобы избежать необходимости ограничений. Граждан призвали доверять только официальным источникам, а специалистов отрасли - воздержаться от комментариев, которые не входят в их компетенцию.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, представитель "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что снижение температуры в Украине может повлечь увеличение потребления электроэнергии. В случае, если баланс энергосистемы не удастся сохранить, графики отключений электроэнергии вернутся.

Однако "Центрэнерго" опровергло это заявление, отметив, что это лишь личное мнение Величко, а решение об отключении принимает исключительно "Укрэнерго".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко утверждает, что без обстрелов и при температуре до 0°C свет в Украине отключать не будут. При -5°C возможны короткие отключения на 2-4 часа, а при длительных морозах могут длиться до 8 часов.

Как сообщал Главред, Украина может столкнуться с отключениями света из-за роста потребления электроэнергии, когда люди начнут пользоваться обогревателями. По словам эксперта Юрия Корольчука, это может привести к ограничениям, хотя и не длительным.

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