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Будут ли отключения света со следующей недели: что говорят в Центрэнерго

Андрей Ганчук
1 ноября 2024, 12:59обновлено 1 ноября, 13:38
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Суточная средняя температура в октябре снизилась, рост потребления электроэнергии уже фиксируется, считает Владимир Величко.
Украина, отключения света
Графики отключения света могут быть введены из-за похолодания - член набсовета Центрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • В Украине растет потребление электроэнергии
  • В случае децифита электроэнергии возможны графики отключений
  • Центрэнерго опровергло заявление Величко

Со следующей неделе в Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. Причиной тому является ощутимое снижение температуры воздуха. В октябре уже зафиксирован рост потребления электроэнергии. Таким мнением поделился представитель наблюдательного совета Центрэнерго Владимир Величко, однако в самой компании заявление опровергли.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Величко рассказал о том, что графики отключения света будут введены в том случае, если Укрэнерго не удастся добиться баланса энергосистемы в условиях похолодания.

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"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры - такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", - объяснил ситуацию Величко.

По его словам, в октябре, после снижения суточной средней температуры, наблюдается ощутимый рост потребления электроэнергии. Пик потребления теперь не в 20:00, а в 19:10.

Центрэнерго опровергло заявление Величко

Впрочем, в Центрэнерго опровергли информацию и подчеркнули, что заявление Величко - его личная точка зрения. Внедрение графиков отключения света - компетенция Укрэнерго. На данный момент ситуация ситуация в энергетике остается стабильной.

Что говорят в Центрэнерго

Заявление Величко – его личная точка зрения и не отражает позиции Центрэнерго, сообщили в компании. Вопросы определения графиков аварийных отключений электроэнергии являются исключительной прерогативой Укрэнерго.

"Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго". Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании!" – подчеркнули в Центрэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что известно об очередях отключений света / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Электроэнергия может подорожать?

Также Владимир Величко акцентировал внимание на том, что снижение температуры приведет к повышению потребления электроэнергии и в странах Европы. Этот фактор, а также уменьшение доли возобновляемых источников энергии, приведет к росту цен не электричество.

Ситуация повлияет на коммерческий экспорт электроэнергии.

Отключения света в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, На днях в Полтавской и Сумской областях вводились аварийные отключения электроэнергии после атаки российских шахедов объектов энергетики. Ограничения запускали в некоторых районах регионов.

Украина приближается к отключениям света, поскольку ожидается похолодание, говорил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Если отопление включат позже, украинцы будут вынуждены пользоваться электрическими обогревателями, что увеличит потребление электроэнергии.

Если морозы будут в течение 2-3 недель, отключения света продлятся до 8 часов, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Проблем с электроэнергией не ожидается при температуре до нуля градусов.

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Центрэнерго война России и Украины отключения света электроэнергия
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