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Отключения света в Украине: эксперт сказал, чего ждать в ноябре

Анна Ярославская
4 ноября 2024, 08:34
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Ситуация в украинской энергетике будет больше всего зависеть от военного фактора.
Отключения света
Отключений света в ноябре может не быть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Ждать ли отключений света в ноябре
  • От чего зависит введение графиков отключений в Украине

Существует вероятность, что графиков отключения света не будет в Украине до конца ноября. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, военный фактор больше всего будет влиять на ситуацию в украинской энергетике.

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"Безусловно, если не случится аварийных ситуаций, не будет повреждений крупных электростанций или подстанций. Я не ожидаю серьезных отключений в ноябре. Но опять-таки, основной фактор на этот осенне-зимний период, который будет влиять на стабильность энергосистемы, - военный фактор. Все остальные - второстепенны", - заявил Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Отключения света в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, 1 ноября в Укрэнерго заявили, что в Украине пока нет оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии для населения. Однако снижение температуры действительно приведет к росту потребления электроэнергии.

28 октября на территории Полтавской и Сумской области применялись графики аварийных отключений электроэнергии. Причиной стали атаки вражеских "Шахедов" на энергетические объекты Украины.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украине стоит готовиться к массированным ударам РФ с началом осенне-зимнего периода, в результате атак возможны отключения электроэнергии.

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