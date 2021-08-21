УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

21 августа 2021, 18:59
Прослушать новость
Остановить

Глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить Киев в связи с ситуацией в Афганистане.

Хайко Маас
Хайко Маас не приедет в Украину / Фото REUTERS

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

По его словам, глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить Киев в связи с ситуацией в Афганистане.

"Маас сейчас оказался под беспрецедентной критикой внутри Германии. Из-за этого, ему приходится сейчас заниматься именно Афганистаном, потому на саммит он приехать не сможет", - отметил собеседник.

Читайте такжеВ США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы

Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Реклама

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.

viber
новости Германии МИД Украины Хайко Маас новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через УкраинуСделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Приходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на ОлимпийскомПриходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на Олимпийском Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

Последние новости

19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

Реклама
18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

17:12

Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ Видео

16:27

"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции Видео

16:00

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

15:40

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой тризубец в Украине

15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве Видео

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

Реклама
11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

09:02

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

Реклама
04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять