В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы

Кто представит США на Крымской платформе / Reuters

Соединенные Штаты сменили своего представителя на саммите Крымской платформы. Новым главой американской делегации станет чиновник, который отвечает за область, имеющую важное значение для отношений между США и Украиной.

"Главой делегации США на саммите Крымской платформы будет лицо, отвечающее за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной", - сообщают СМИ.

Позже в Белом доме заявили, что делегацию Соединенных Штатов на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.

Также в состав делегации вошел помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

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Отметим, что США должен был представлять личный посланник президента Джо Байдена и член правительства - министр транспорта Пит Буттиджич.

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Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.