Переговоры с Путиным и крымские политзаключенные: Зеленский объяснил, как решить ситуацию в Крыму

Для освобождения политических заключенных в Крыму нужно вести прямые переговоры с Путиным - Зеленский / УНИАН

Единственным вариантом решения вопроса по освобождению политических заключенных в оккупированном Крыму является прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Возможно, новые механизмы появятся после проведения Крымской платформы. Для Москвы эти люди не украинскими политзаключенными, так Кремль не признает своей оккупации полуострова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы", - сказал гарант в интервью Украинской правде, отметив, что все списки политических заключенных на данный момент сформированы благодаря работе уполномоченного ВР по правам человека.

Также он уточнил, что вопрос об освобождении крымчан зависит от России. Москва разделяет списки политических заключенных на тех, которые находятся на отдельных районах Донбасса и в Крыму, так как российское государство не признает своей оккупации полуострова. Украина объединяет эти списки и настаивает на обмене всех на всех.

"Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки тех наших людей, которые находятся в Крыму или на территории России. Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех - это обмен включительно с крымчанами", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский осудил обыски Россией у крымских татар их задержание в оккупированном Крыму. Он призвал немедленно отпустить людей, и обратился к международному сообществу с просьбой усилить давление на Москву.