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Депутат Бужанский загремел в базу Миротворца

Политика называют украинофобом и провокатором.

16 июля 2020, 23:58
Бужанский
Бужанский попал в базу сайта Миротворец / Фото: УНИАН

В базу сайта Миротворец внесли народного депутата от партии Слуга народа Максима Бужанского.

Информация обнародована на официальном ресурсе и сопровождается фотографией, а также информацией о политике.

Авторы Миротворца обвиняют Бужанского в разжигании межнациональной розни, манипуляциях и действиях по дестабилизации ситуации в стране.

"Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", – сказано в сообщении.

Оппоненты депутата указали, что он является блогером, бизнесменом и ведущим политических программ на телеканале ZIK. Как упоминается, в 1998 году депутата объявляли в розыск по обвинению "в противоправном завладении имуществом предприятия".

"В 2004 году проходил по делу о хулиганстве. 2012 год – дело об угрозах по телефону гражданке Шведовой. 2012 год – его подозревали в нарушении правил ношения и хранения оружия. 2013 год – бывшая жена Бужанского подала в полицию заявление о том, что он ее избил. 2014 год – она же заявляла о нанесении экс-супругом телесных увечий посторонним лицам", – сообщили на Миротворце.

Авторы ресурса призвали правоохранительные органы обратить внимание на противоправные действия нардепа, поскольку они являются "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, Максим Бужанский внес в Раду законопроект, согласно которому закон об обеспечении функционирования украинского языка признавался утратившим силу.

Впоследствии Никита Потураев, нардеп от Слуги народа, подал в Верховную Раду проект постановления, в котором предложил отклонить законопроект другого нардепа от этой же фракции Максима Бужанского о языках обучения в заведениях образования.

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