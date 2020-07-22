Открыл огонь сразу: заложник рассказал детали захвата автобуса в Луцке

Задержание Максима Кривоша / vl.npu.gov.ua

Программист из Луцка Андрей, который оказался заложником террориста Максима Кривоша, захватившего автобус, рассказал о пережитом.

Как подчеркнул он в интервью журналисту Юрию Бутусову, террорист достал оружие сразу после того, как транспорт отъехал от станции, при этом он несколько раз выстрелил в потолок.

"Через несколько минут после того, как мы сели, зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять", — подчеркнул бывший заложник.

Он отметил, что террорист приказал ехать в центр города, закрыл шторы на окнах и позвонил в полицию, при этом его интересовал резонанс в СМИ.

Побывавший в заложниках мужчина рассказал, что преступник действовал рационально, при этом он также угрожал.

Читайте также"Хорошо к нам относились": люди рассказали, как пережили захват автобуса в Луцке"Когда он стрелял, то бабке на первом сиденье стало плохо. Ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам", - пояснил бывший заложник.

По его словам, террорист стрелял, как только кто-то подходил к автобусу, а полицейский дрон вывел его из себя.

Успокоился террорист только только после разговора с Владимиром Зеленским — увидев требуемое видеообращение на странице президента, он вернул заложникам телефоны, извинился и вышел сдаваться.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.