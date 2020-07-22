УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Открыл огонь сразу: заложник рассказал детали захвата автобуса в Луцке

Террорист стрелял, как только кто-то подходил к автобусу, а полицейский дрон вывел его из себя.

22 июля 2020, 15:31
Задержание Максима Кривоша / vl.npu.gov.ua

Программист из Луцка Андрей, который оказался заложником террориста Максима Кривоша, захватившего автобус, рассказал о пережитом.

Как подчеркнул он в интервью журналисту Юрию Бутусову, террорист достал оружие сразу после того, как транспорт отъехал от станции, при этом он несколько раз выстрелил в потолок.

"Через несколько минут после того, как мы сели, зашел этот Максим, сел за нами. Как только автобус выехал с автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно и его требования надо выполнять", — подчеркнул бывший заложник.

Он отметил, что террорист приказал ехать в центр города, закрыл шторы на окнах и позвонил в полицию, при этом его интересовал резонанс в СМИ.

Побывавший в заложниках мужчина рассказал, что преступник действовал рационально, при этом он также угрожал.

Читайте также"Хорошо к нам относились": люди рассказали, как пережили захват автобуса в Луцке"Когда он стрелял, то бабке на первом сиденье стало плохо. Ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам", - пояснил бывший заложник.

По его словам, террорист стрелял, как только кто-то подходил к автобусу, а полицейский дрон вывел его из себя.

Успокоился террорист только только после разговора с Владимиром Зеленским — увидев требуемое видеообращение на странице президента, он вернул заложникам телефоны, извинился и вышел сдаваться.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.

Максим Кривош террорист заложник новости Украины Новости Луцка
Сейчас вы просматриваете новость «Открыл огонь сразу: заложник рассказал детали захвата автобуса в Луцке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:29
"Меркель взятки не брала": Климкин прокомментировал скандальное заявление Жвании
16:09
Модель-трансгендер раскрыла, какие операции сделала для смены пола
15:57
Аваков назвал причину штурма автобуса в Луцке после задержания террориста
15:52
В центре Киева пылают две иномарки Видео
15:51
Новый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения
15:31
Открыл огонь сразу: заложник рассказал детали захвата автобуса в Луцке Видео
15:23
Турция не дала Netflix снять сериал с персонажем-геем
14:53
Передавал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание
14:36
Роберт Паттинсон и бывшая Брэдли Купера - вместе
14:20
В Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявление
14:09
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
14:07
Корона 5 сезон - дата выхода и съемки сериала
14:06
"Хорошо к нам относились": люди рассказали, как пережили захват автобуса в Луцке Видео
13:48
Опять и снова: в Киеве продолжается эпидения минирований
13:35
Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами
13:16
В Киеве нашли мертвое тело известного волонтера
13:14
Диетологи назвали 9 непопулярных супер продуктов, о которых все забыли
13:04
Украина с 1 августа вводит безвиз с рядом государств: назван список стран
12:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июля: агрессия, провокации и головокружительный успех
12:45
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять