Мальчик с ожогами сидел среди бутылок от водки: на Буковине мать "забыла" о сыне

Соцслужбы изъяли детей у матери на Буковине / скриншот с видео

На Буковине соцслужбы забрали у матери двоих детей. Женщина нигде не работает, пьет, живет с мамой, которая также злоупотребляет алкоголем. Живет семья на деньги, выделяемые государством на детей.

Во время проверки социальные работники обнаружили в захламленном бутылками от водки жилье двухлетнего малыша, который не мог пройти и несколько шагов из-за тяжелых ожогов на ноге, а его мать была пьяна, рассказали в сюжете "ТСН".

Ребенка едва не залечили до смерти

Как рассказали врачи, к такому состоянию ребенка привело самолечение. Ожог на теле ребенка только смазывали маслом, а настоящей помощи мальчику не оказывали около недели.

Двухлетний Богдан / скриншот с видео

Сама же 39-летняя Татьяна разведена, нигде не работает, живет с мамой, которая тоже пьет, говорят соцслужбы. Живет семья на деньги, которые государство выделяет на 2-летнего Богдана и 15-летнего старшего сына.

Вспомнила о сыне только когда он попал в больницу

В соцслужбе рассказали, что женщина каждый раз она обещала, что больше такое не повторится. Несколько дней после скандала Татьяна не наведывалась в больницу. Теперь же не отходит от ребенка. Говорит он обжегся, когда опрокинул на себя чайник с кипятком. Она же в это время ходила за дровами. Свое нетрезвое состояние во время изъятия детей она объяснила тем, что праздновала свой день рождения.

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Что ждет горе-мать

Соцслужбы начали готовить иск на изъятие детей. Женщина клянется, что больше не будет пить. Ей грозит штраф за недосмотр за ребенком, а лишать Татьяну родительских прав соцслужбы не планируют – если она докажет, что исправилась, через год сможет забрать детей домой. Пока старший сын будет жить у своего отца, а младший в больнице.

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