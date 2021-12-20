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"Малолетки оказались умнее": в Сети объяснили, что не так с ковидной тысячей

20 декабря 2021, 11:24

В Сети уже публикуют фото, где якобы фиксируют момент покупки алкоголя за ковидную тысячу.

Приложение Дія
В приложении Дія нашли брешь / УНИАН

Программа по выплате тысячи вакцинированным от коронавируса украинцам, которую можно потратить лишь на определенные услуги (книги, билеты в кино, театр, на внутренние поездки или же абонемент в спортзал) имеет брешь, которая дает возможность использовать средства на алкоголь.

К соответствующей системе выплат необходимы подзаконные акты, разъяснения, детали имплементации, а также "обратная связь", пишет в блоге эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

"Сегодня узнал, что тысячу гривен в Дие малолетки научились тратить на алкоголь. Просто покупают бухло в кино с телефона, и оно пропускает. Проверьте сами, если хотите, просто заплатите картой еПидтрымка за пивас в кино с телефона. Малолетки оказались умнее авторов ограничений, это о многом говорит. Федоров и Зе хотели стать спонсором поддержки культуры, а стали спонсорами алкоголя среди школьников, студентов и молодежи. (Да я знаю, что выплаты с 18 лет)", — отметил он.

"Если деньги выделяли условно "на культуру", но создали при этом возможность покупки алкоголя и по факту потратили на алкоголь, это и есть нецелевое использование средств. В нормальной, светской стране Евросоюза, это повод посадить какого-нибудь министра, который такую возможность создал", — подчеркнул эксперт.

Добавим, что в Сети уже публикуют фото, где якобы фиксируют момент покупки пива за ковидную тысячу.

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"Кто не верил", - пишут авторы.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

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"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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