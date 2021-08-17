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Масштабные лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли 27 домов в Спатари и Метохии

17 августа 2021, 12:00

Отряду ГСЧС удалось спасти 27 домов, культовое сооружение, приют для собак, 54 улья пчел, стадо овец, а также 23 гектара оливкового и фигового сада.

Украинские пожарные успешно выполнили операцию по ликвидации огня в греческих Спатари и Метохии / Reuters

Украинским пожарным, которые при поддержке группы Метинвест Рината Ахметова отправились в Грецию с целью ликвидации масштабных пожаров, удалось спасти от огня два населенных пункта – Спатари и Метохи. Отряд сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек после выполнения задачи вернулся в Киев в понедельник, 16 августа.

Как сообщает УНИАН, отряд ГСЧС успешно нейтрализовал ряд очагов огня по фронту более 19 тысяч метров и глубиной до 60 метров. Также удалось ликвидировать низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховой площадью 350 квадратных метров. Два населенных пункта – Спатари и Метохи – спасены от пожаров.

"Сводным отрядом ГСЧС ликвидировано отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидировано низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. метров, спасено 2 населенных пункта Спатари и Метохи", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Украинские пожарные в ходе ликвидации огня в выше указанных населенных пунктах смогли спасти 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных постройки, хранилище зерна, приют для собак, стадо овец, 54 улья. Кроме того, от пожара удалось сберечь 23 гектара оливкового и фигового сада.

Отряд украинских спасателей в составе 100 человек успешно выполнил поставленные задачи по тушению лесных пожаров и вернулся домой в понедельник, 16 августа, приземлившись в аэропорту Жуляны в Киеве.

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Перелет спасателей из Украины был обеспечен компанией Метинвест, которая вовремя включались в процесс и обеспечила финансирование рейса самолета в обе стороны.

Подчеркивается, что компания Метинвест уже принимала участие в решении таких важных вопросов. В частности, в 2020 году компания обеспечила финансовую поддержку вылету самолета из Китая, который перевозил гуманитарный груз, направлявшийся в Украину с целью противодействия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Группа Метинвест – это международная горно-металлургическая группа компаний, которая является самым крупным в Украине и одним из крупнейших на постсоветском пространстве производителем стали и железорудного сырья.

Главными акционерами компании Метинвест являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) – 71,24% акций и группа Смарт-Холдинг предпринимателя Вадима Новинского (23,75% акций.)

ГСЧС Метинвест новости Украины
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