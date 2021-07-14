Масштабный проект на комбинате Азовсталь: Метинвест ищет IT-специалистов для экологических проектов

Метинвест ищет айтишников / pixabay

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний Метинвест ищет айтишников для реализации экологических высокоточных проектов на комбинате Азовсталь.

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", реализованном в партнерстве с компанией Метинвест.

По его словам, для реализации масштабного проекта по установке фильтров на комбинате Азовсталь на крупнейшем в стране конвертерном цехе компании необходимы специалисты из IT-отрасли.

"С директором комбината мы говорили, что для управления установкой нам не нужны металлурги, механики и инженеры, нам нужны айтишники. Вся эта история, связанная с экологическими вызовами - это современное автоматизированное оборудование. Нам нужны айтишники со знанием этих процессов",- сказал он.

Рыженков отметил, что компания нацелена на дальнейшую автоматизацию всех экологических программ и установок.