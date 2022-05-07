Массированный обстрел: РФ нанесла мощный ракетный удар по Украине

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В субботу, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар сразу по нескольким областям Украины.

В ряде регионов были слышны взрывы. В результате попаданий возникли пожары. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

РФ нанесла по Одесской области ракетный удар

По Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации, сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Там проинформировали, что "пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим".

Отмечается, что враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население.

"Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - заключили в ОК Юг.

Как сообщает УНИАН, в субботу днем в городе прогремело несколько взрывов.

Также были слышны звуки, похожие на стрельбу. Над городом поднимается дым.

Местные жители сообщают, что видели летящие в небе ракеты.

Прилеты в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил, что область подверглась обстрелу.

По его словам, удар был нанесен по территориям Миропольской и Хотинской общин ракетами "воздух – земля".

В результате обстрела ранен пограничник.

ПВО сбила над Полтавской областью российскую ракету

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российскую крылатую ракету в небе над Полтавской областью, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!", - написал Лунин в Telegram в субботу.

Как сообщалось, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в г.Карловка Полтавской области в субботу утром. Жертв и пострадавших нет, возникший пожар ликвидирован, взрывной волной повреждены оконные стекла в расположенных рядом зданиях.

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