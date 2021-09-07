Мать ночует с младенцем на улице: выяснились новые подробности дикой истории в Одессе

Женщина ночевала на улице с ребенком / Скриншот

Стали известны подробности конфликтной ситуации в Одессе, в результате которой женщина с маленьким ребенком вынуждена ночевать на улице.

В поселке Котовского пять дней муж выгонял свою 21-летнюю жену вместе с маленьким ребенком на улицу якобы из-за детского плача. Женщина спала на детской площадке, а рядом стояла коляска с двухмесячным ребенком, сообщает ТСН.

По словам правоохранителей, женщина — местная жительница. Она пояснила, что поссорилась с родными, забрала маленького сына и пошла с ним на площадку, где работает охранником отец ребенка.

Подчеркивается, что сейчас женщина с двухмесячным сыном временно поселилась у знакомых своего гражданского мужа.

Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, в результате инцидента ребенок не пострадал. Полиция сообщила о ситуации в службу по правам детей, а матери выписали протокол по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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Ранее сообщалось о том, что в Одессе женщина с двухмесячным сыном вынуждена несколько дней подряд ночевать на улице ‒ куда ее выгоняет муж (дескать, плач мальчика мешает ему спать после дневной работы).

Очевидцы утверждают, что женщина отказывается обращаться в полицию. Однако люди в комментариях возмущены такой ситуацией – одни не верят, что это может быть правдой, некоторые осуждают мужчину, другие – советуют женщине в первую очередь позаботиться о себе и младенце.