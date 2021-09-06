"Кричит и мешает спать": в Одессе мужчина по ночам выгоняет из квартиры жену с грудным сыном

В Одессе мужчина по ночам выгоняет из квартиры жену с грудным сыном / скриншоты из видео

В Одессе женщина с двухмесячным сыном вынуждена несколько дней подряд ночевать на улице ‒ куда ее выгоняет муж (дескать, плач мальчика мешает ему спать после дневной работы,). Видеозапись инцидента, который произошел микрорайоне Поселок Котовского, была опубликована в Телеграм-канале "Новости Одессы".

Как утверждают очевидцы, женщина с ребенком ночуют возле дома. На видео хорошо заметно, что женщина спит в игровом манеже на детской площадке. Неподалеку возле нее младенец в коляске.

Очевидцы утверждают, что женщина отказывается обращаться в полицию. Однако люди в комментариях возмущены такой ситуацией – одни не верят, что это может быть правдой, некоторые осуждают мужчину, другие – советуют женщине в первую очередь позаботиться о себе и младенце.

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Напомним, ранее в Харьковской области умерла трехмесячная девочка – у ребенка было тяжелое пищевое отравление. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные, но спасти не смогли.

Вызвать отравление, говорят специалисты могло коровье молоко, которым кормили малышку. А его нельзя давать младенцам минимум до полугода. Кроме того молоко разводили колодезной водой, а в ней могли быть вредные нитраты.