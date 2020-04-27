Как будут работать ПриватБанк и Новая почта на майские праздники: опубликован график

Приватбанк / privatblog.com.ua

В этом году украинцы будут отдыхать целых 12 дней, включая календарные выходные дни и праздники.

С 1-го по 3-е мая все банковские учреждения меняют график работы: пятница, 1-го мая, является официальным выходным днем – отделения банков работать не будут. Уже 2-го и 3-го мая – в календарные выходные – финансовые учреждения работают по графику выходных.

Также банки не будут работать 9-го, 10-го и 11-го мая. Соответственно, график работы Приватбанк на майские праздники также не будет отличаться.

График Новой почты существенно отличается: в пятницу, 1-го и 9-го мая , служба доставки работает по субботнему графику. По такому же расписанию почта будет работать и 11 мая.

10-го мая – НП принимает клиентов согласно графику воскресенья.

Тем временем у президента Зеленского пообещали, что накануне начала майских праздников в Украине могут заработать продовольственные рынки, работа которых была прекращена в рамках противоэпидемиологических мероприятий.