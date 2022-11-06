Медики не способны справиться: у мобилизованных оккупантов случилась масштабная вспышка болезней

В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на территорию Беларуси продолжают перебрасывать подразделения Вооруженных сил РФ, преимущественно состоящие из так называемых частично мобилизованных.
Как сообщают в ГУР, среди них наблюдается массовая вспышка заболеваемости.
"Главная задача этого мобилизованного контингента - подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Однако сами мобилизованные живут в неприспособленных антисанитарных условиях, преимущественно в полевых палатках. Поэтому среди них сегодня отмечается масштабная вспышка различных заболеваний, в основном болезней дыхательных путей - бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы", - говорится в сообщении.
В разведке сообщили, что вспышка инфекций желудочно-кишечного тракта может быть с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей относительно гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.
"В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ", - говорится в сообщении ГУР.
Война в Украине
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.
Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.
Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
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