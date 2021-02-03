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Медведчук ответил Зеленскому на санкции против телеканалов

3 февраля 2021, 14:58
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В действиях властей есть "элемент внешнего управления", считает нардеп от ОПЗЖ.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / Униан

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne.

В комментарии Радио Свобода он опроверг утверждение о том, что заблокированные телеканалы связаны с Россией

Он подчеркнул, что в соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству.

"Это - удел применения к нерезидентам, лицам, имеющим иностранное гражданство, а также лицам без гражданства и иностранным юридическим компаниям", - говорит нардеп от ОПЗЖ.

Он также уверен, что других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату Украины, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет.

"Ни в действующем законодательстве, ни в Конституции, как и нет оснований для применения этих санкций к юрлицам, где существует регистрация трех каналов", - утверждает Медведчук.

Он также добавил, что в действиях властей есть "элемент внешнего управления". По словам Медведчука, работники каналов пострадали от "беспредела" и "узурпации власти".

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
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