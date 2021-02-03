Медведчук ответил Зеленскому на санкции против телеканалов

Виктор Медведчук / Униан

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne.

В комментарии Радио Свобода он опроверг утверждение о том, что заблокированные телеканалы связаны с Россией

Он подчеркнул, что в соответствии с законом, на основании которого были внесены санкции, они не могут применяться к гражданам Украины, а также юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству.

"Это - удел применения к нерезидентам, лицам, имеющим иностранное гражданство, а также лицам без гражданства и иностранным юридическим компаниям", - говорит нардеп от ОПЗЖ.

Он также уверен, что других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату Украины, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет.

"Ни в действующем законодательстве, ни в Конституции, как и нет оснований для применения этих санкций к юрлицам, где существует регистрация трех каналов", - утверждает Медведчук.

Он также добавил, что в действиях властей есть "элемент внешнего управления". По словам Медведчука, работники каналов пострадали от "беспредела" и "узурпации власти".

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: