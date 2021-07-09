Мендель рассказала о своей новой должности в Офисе президента

Юлия Мендель / УНИАН

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о том, чем будет заниматься после отставки.

Как рассказала Мендель в эфире телеканала Украина 24, она станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

"До конца недели должен быть указ о моем увольнении (с поста пресс-секретаря — ред.), указ о назначении советником Офиса президента", - сказала она.

Добавим, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, указ о назначении нового пресс-секретаря Зеленского будет опубликован уже в пятницу.

"Указы по назначению будут подписаны и опубликованы сегодня. Сергей Никифоров (журналист канала Украина 24 - Ред.) прошёл уже спецпроверку и прочие формальные юридические процедуры и приступает к работе", — сообщил Подоляк Стране.

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Отставка Мендель:

Как сообщал Главред, в конце апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. Она сама написала заявление на увольнение.

Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.