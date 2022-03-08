Мэру Харькова предлагали сдать город

Руководители городов и поселков Украины начали получать сообщения с предупреждением "не доводить до гуманитарной катастрофы".
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.
"Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это", - рассказал Терехов в эфире телемарафона.
Также он добавил, что коммунальные службы работают. Харьков обеспечен водой, теплом - там, где это возможно. То есть, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению.
Как известно, руководители городов и поселков Украины начали получать сообщения с предупреждением "не доводить до гуманитарной катастрофы, и не позволять националистам "прикрываться".
Такие сообщения получил Заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.
"Я внук тех, кого русские убивали голодом в 32-м, я внук тех пережил Вторую мировую, я обычный украинец, который делает свою работу. Нас миллионы, непокоренных", - написал он.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.
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