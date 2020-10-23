"Мерзавец", "тупое животное": Притула и Дубинский устроили скандал в прямом эфире

Сергей Притула поскандалил в прямом эфире / Голос

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева Сергей Притула поругались в ходе прямого телеэфира.

Перепалка произошла в эфире ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

После того, как Дубинский решил задать вопрос Притуле о том, сколько в Киеве линий метро, кандидат в мэры перешел на личности и оскорбил нардепа.

"Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем, человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в Вашей студии. Все-таки по мотивам гигиены какой-то не буду опускаться до общения с этим человеком", - заявил Притула.

В свою очередь Дубинский не растерялся и ответил Притуле той же монетой.

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять - это вдвойне странно. Потому что это смешно. В принципе, вы свою оценку получите очень скоро и очень быстро", - подчеркнул Дубинский.

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Притула видимо решил "добить" оппонента и выплеснул новую порцию обвинений.

"Поговорите еще. Эта ваша мармыза очень меня сейчас радует. Кстати, очень странный случай в истории общения господина Дубинского с моей персоной. Первый раз в истории Дубинский, говоря обо мне, не использует мат. Мне кажется, что это достижение…", - не унимался кандидат в мэры.

"Я вам не "тыкаю", хотя вы и животное", - поставил точку в дискуссии "слуга народа".

Напомним, ранее Притула оскандалился с предвыборным слоганом, который уже использовал в рекламе.

При этом были опубликованы фото баннеров – рекламы в 2016 году и предвыборной агитации в 2020 году, которые оказались практически идентичными.