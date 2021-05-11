Мешала избивать жену: в Одесской области пьяный мужчина поджег соседку (фото)

Женщина получила тяжелые ожоги / фото: Национальная полиция

10 мая в одном из сел Ананьевской территориальной громады Одесской области пьяный 54-летний мужчина поджег 38-летнюю женщину, которая жила по соседству. Женщина сейчас находится в больнице, ее состояние стабильно тяжелое, сообщили в пресс-службе полиции.

Женщина была госпитализирована с тяжелыми ожогами шеи, туловища и конечностей.

Что произошло

Как установили полицейские, мужчина напился, поссорился с женой и хотел ее избить. Женщина, жившая по соседству, пыталась успокоить его. Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку.

Фото с места преступления / фото: Национальная полиция

Женщине помогли другие соседи, которые услышали крики о помощи и прибежали на помощь. Они же и потушили горящую женщину и вызвали "скорую" и полицию.

Читайте такжеПри росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьницаСейчас 54-летний правонарушитель помещен в СИЗО. Его действия полицейские квалифицировали по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление и умышленное убийство. Согласно этим статьям, мужчине "светит" лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.