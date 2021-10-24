Злоумышленница уже наказана за убийство животного, выяснили журналисты.
В поселке городского типа Великая Александровка, что на Херсонщине, местная жительница решила, что соседская собака душит ее кур и отомстила – жестоко расправилась с животным на глазах у ребенка.
Пpи пepвoм жe удoбнoм cлучae женщина oтлoвилa двopняжку пo кличкe "Жулькa", и пpoбилa eй гoлoву киpкoй, oт чeгo тa cкoнчaлacь нa мecтe. Пocлe импpoвизиpoвaннoй кaзни бросила тушку дoмaшнего животного и пошла во свой двор, пишет один из местных Telegram-каналов.
По данным канала, расправа происходила на глазах хозяйки собаки и ее мaлoлeтнeгo внука, для кoтopoгo звepcкoe убийcтвo любимицы cтaлo нacтoящим пoтpяceниeм. Потерпевшая семья написала заявление на обидчицу. В украинском Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299. Максимальное наказание за преступление – до восьми лет лишения свободы.
Как только злоумышленница поняла, что ей грозит уголовная ответственность, сразу решила примириться с соседями. Примирение состоялось, но суд приговорил злоумышленнице три года тюрьмы с испытательным сроком в один год.
В Украине приняли важный закон о защите животных
Ранее в этом году ВР проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой и покатушках на пони, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.
Вокруг мест проживания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров – закон запрещает все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах.