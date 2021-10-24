Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, за счет чего осадков не ожидается.
Погода в Украине в воскресенье, 24 октября, будет прохладнее, чем днями ранее. Столбики термометров опустятся во всех регионах. Однако будет сухо, так как дождей не прогнозируют. Ночью – заморозки и морозы.
Самую холодную погоду прогнозируют на Западе и на Севере. Например, в Ровненской области, Сумской и Черниговской обещают +6...+8 градусов. В Черкасской и Львовской немного теплее – +7...+9. Теплым день выдастся на Востоке и Юге – +10...+13 градусов, передает Украинский гидрометцентр.
О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Столбики термометров могут опуститься до 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем и ночью дожди будут идти в оккупированном Крыму.
Погода в городах Украины 24 октября
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +8...+10
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +9...+11
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +8...+10
- Киев – +7...+9
В Украине ожидается потепление
В ближайшие дни погода несколько испортится, однако до конца месяца ожидается еще одно потепление. Уже со средины следующей недели температура воздуха постепенно начнет повышаться. По прогнозам синоптиков, сначала в западные области, а к концу недели и на всю Украину придет теплая погода с температурой воздуха +12 +16 градусов, местами до +18 градусов.