Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

Осадков синоптики не прогнозируют / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 24 октября, будет прохладнее, чем днями ранее. Столбики термометров опустятся во всех регионах. Однако будет сухо, так как дождей не прогнозируют. Ночью – заморозки и морозы.

Самую холодную погоду прогнозируют на Западе и на Севере. Например, в Ровненской области, Сумской и Черниговской обещают +6...+8 градусов. В Черкасской и Львовской немного теплее – +7...+9. Теплым день выдастся на Востоке и Юге – +10...+13 градусов, передает Украинский гидрометцентр.

О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Столбики термометров могут опуститься до 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов выше нуля.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​и ночью дожди будут идти в оккупированном Крыму.

Погода в городах Украины 24 октября

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9

Прогноз погоды в Украине на 24 октября 2021 года / Фото Укргидрометцентра

В Украине ожидается потепление

В ближайшие дни погода несколько испортится, однако до конца месяца ожидается еще одно потепление. Уже со средины следующей недели температура воздуха постепенно начнет повышаться. По прогнозам синоптиков, сначала в западные области, а к концу недели и на всю Украину придет теплая погода с температурой воздуха +12 +16 градусов, местами до +18 градусов.