Место адских боев: бойцы ВСУ показали, как защищают Соледар

В 46-ой бригаде добавили, что многие ее бойцы прошли в Соледаре боевое крещение.

Соледар / https://t.me/oaembr46

46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ показала кадры обороны Соледара и рассказали об упорных боях там.

Как сообщает пресс-служба бригады, спустя почти полгода безуспешных попыток штурма Бахмута российские оккупанты с начала 2023 года перенесли свою боевую активность на Соледар.

Там отмечают, что враг хочет отвлечь медийное внимание от своих неудач на Бахмутском направлении.

"Бои в Соледаре были ожесточенными и безжалостными. Внимание – ежесекундное, оружие – либо в постоянном использовании, либо в постоянной готовности. Регулярное изменение тактики врага требовало гибкости алгоритма действий наших подразделений. Залогом успешных действий стала универсальность военнослужащих. Управление, контроль и координация бригады оказались на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

В 46-ой бригаде добавили, что многие ее бойцы прошли в Соледаре боевое крещение, поэтому защитники достойно выдержали эти чрезвычайно сложные испытания.

Отмечается, что бои в окрестностях Соледара продолжаются.

Ситуация в Соледаре

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

"Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет", - добавила Маляр.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

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