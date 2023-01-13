Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил - битва между ВСУ и русскими за Бахмут и Соледар является Верденской битвой XXI века.

Ни одна из сторон не контролирует Соледар - Ермак / коллаж фото УНИАН и Татьяна Коваленко, ТСН

Ситуация с боями в Соледаре (Донецкая область) крайне сложная. И ни ВСУ, ни русские оккупанты город полностью не контролируют. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью французскому порталу Le Monde.

"Ситуация сложная, даже очень сложная, это Верденская битва 21 века (во французском городе Верден, в котором во время Первой мировой войны было кровопролитное сражение − Главред), которая происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим солдатам удается удерживать свои позиции", − заявил он.

Чиновник подчеркнул, что россияне регулярно пытаются усилить свою армию, выпуская из тюрем закоренелых преступников и выдавая им оружие. Но те ликвидируются ВСУ, как только добираются в зону боев.

"Их трупы остаются позади, их даже не восстанавливают, с российской стороны много потерь, гораздо больше, чем с нашей. Мы явно больше ценим жизнь наших солдат. Но перед нами масса людей, которые атакуют, атакуют, атакуют. В Соледаре постоянно уличные бои, при этом ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они его не контролируют", − добавил он.

Ермак говорит − Украина сохраняет одну цель в этой войне (освобождение территорий, а также полное восстановление территориальной целостности страны).

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