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"Метинвест" анонсировала разработку дорожной карты по сокращению выбросов парниковых газов в Украине

14 июля 2021, 16:22

Гендиректор "Метинвеста" утверждает, что компания намерена перейти на Европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов.

Компания "Метинвест" решительно настроена перейти на Европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. Для этого международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов в Украине.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Направления, в которых мы работаем - это, в первую очередь, декарбонизация. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы", - сказал глава компании.

Также он добавил, что компания намерена перейти на Европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет.

Кроме того, она будет работать над внедрением передовых технологий по производству экологически нейтральной стали.

Справка:

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

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