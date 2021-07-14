Метинвест и Primetals Technologies будут совместно бороться за снижение выбросов парниковых газов

Метинвест и Primetals Technologies подписали документ на международном форуме в Киеве

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний Метинвест подписала меморандум о сотрудничестве с международным лидером в области инжиниринга, строительства и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования предприятий металлургической промышленности - компанией Primetals Technologies.

Меморандум подписали генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков и вице-президент Primetals Technology Норберт Петермайер.

Соответствующий документ был подписан на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", генеральным партнером которого выступила компания Метинвест.

Стороны договорились о реализации совместных инициатив в сфере научно-исследовательских работ в рамках программы Horizon Europe и Исследовательского фонда угля и стали.

Рыженков отметил, что сотрудничество с таким опытным технологическим лидером, как Primetals Technologies, будет способствовать достижению промежуточной цели декарбонизации и внесет значительный вклад в достижение климатической нейтральности с нулевыми выбросами парниковых газов. Это, в свою очередь, и является главной целью "Европейского "зеленого" курса" и обязательством Украины в рамках Парижского соглашения.

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"Меморандум нацелен на DRI (технологии прямого восстановления железа) задачи с точки зрения водородной металлургии, с точки зрения возобновляемых источников энергии для производства стали и снижения общего углеродного следа при производстве", - сказал Рыженков журналистам.

Кроме того, в ходе форума Метинвест заключил меморандум о сотрудничестве с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов СО2 согласно Европейскому "зеленому" курсу.

Проекты объединяют углеродно-нейтральные технологии, экономику замкнутого цикла и цифровизацию для устойчивого производства стали.